В Польше заявили о возможном исчезновении современной Европы

Польский оппозиционер и кандидат в президенты от партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий предупредил, что Европа может исчезнуть как сообщество государств, движущихся в одном направлении. Заявление Навроцкого на встрече с дипломатическим корпусом опубликовано на портале 300polityka.pl.

«В моем представлении, нет на сегодняшний день гарантии, что Европа как сообщество государств, которые идут в одном направлении, продолжит существовать в известной нам форме», — опасается политик.

Свое мнение он обосновал возникновением «к югу от Центральной Европы» союзов государств, «которые направляют свое внимание в абсолютно другую сторону, руководствуясь иными приоритетами и целями».

До этого Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах Евросоюза и НАТО. Политик возглавляет Институт национальной памяти Польши и выступает за эксгумацию тел жертв Волынской резни, учиненной украинскими приспешниками нацистов.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.