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В Польше не видят будущего Украины в Евросоюзе и НАТО

Кандидат в президенты Польши Навроцкий не видит Украину в рядах Евросоюза и НАТО
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине в будущем нет места в рядах Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию.

«Отстаивая интересы Польши, я бы, безусловно, ясно повторил, что пока не будут решены наши проблемы <...> я не вижу будущего Украины в Европейском союзе и НАТО», — заявил Навроцкий на фоне состоявшегося визита в Варшаву Владимира Зеленского.

Директор Института национальной памяти Польши пояснил, что речь идет об эксгумации польских захоронений на территориях, где происходили преступления в рамках Волынской резни.

До этого польское издание Wprost сообщило, что Владимир Зеленский прибыл в Варшаву для того, чтобы обсудит вопросы эксгумации тел жертв Волынской резни.

Ранее в Польше припомнили Зеленскому предоставленную Украине помощь.

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