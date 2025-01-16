Помощник президента РФ заявил, что Трампу придется решать целый «ворох проблем»

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года, столкнется с целым «ворохом проблем». Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«У приходящего президента [США] будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться. Они не только международного плана, как я представляю, но и внутриполитического», — сказал Ушаков.

Как отметил помощник российского лидера, Трампу придется решить очень много вопросов. При этом сейчас нельзя сказать, устранением каких проблем он займется в первую очередь.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российских дипломатов в 2024 году. Во время мероприятия он выразил уверенность, что избранный президент США получит от администрации уходящего американского лидера Джо Байдена «тяжелое наследство».

По словам дипломата, Трампу предстоит взять на себя «огромную ответственность за положение дел в своей стране». В том числе это касается ситуации в штате Калифорния, где продолжают бушевать мощные лесные пожары.

Ранее журналисты сообщили, что избранный президент США готовит более 100 указов ко дню своей инаугурации.