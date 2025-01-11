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Трамп готовит более 100 указов ко дню инаугурации

AP: Трамп готовит более 100 указов ко дню инаугурации, чтобы сразу их подписать
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп готовит более 100 указов ко дню инаугурации и планирует подписать их с первого дня работы в Белом доме. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как пишет издание, речь идет о безопасности границ, депортации мигрантов и других политических приоритетах, которые ранее обозначал Трамп. Предполагается, что многие из них начнут действовать уже в день инаугурации 20 января.

Союзники новоизбранного президента подготовили целый ряд указов, которые Трамп мог бы быстро подписать по широкому кругу вопросов - от закрытия границы между США и Мексикой до развития энергетики, федеральных правил использования рабочей силы, гендерной политики в школах и обязательных вакцинаций, а также других обещаний, сделанных во время предвыборной кампании, пишет AP.

В материале отмечается, что планы Трампа и его команды являются «невиданным в современном мире ударом», поскольку он готовится использовать власть, минуя законодательный аппарат конгресса США.

22 декабря Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов.

Ранее Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой».

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