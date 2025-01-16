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Экс-госминистр Карабаха обвинил следователей в фальсификации протоколов допроса

Варданян заявил, что следователи Азербайджана фальсифицировали протоколы допроса
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следователи Азербайджана оказывали давление на бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытое письмо предпринимателя.

По его словам, следователи также оказывали давление на адвоката и переводчика. Варданян утверждает, что их просили подписать документы задним числом, «включая сфальсифицированные протоколы несостоявшихся допросов». При этом сам экс-госминистр никогда не давал никаких показаний, подчеркнул предприниматель.

«Еще раз подчеркну: все протоколы с моей подписью — это фальсификация», — написал Варданян.

В сентябре 2023 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы.

В конце декабря 2024 года генеральная прокуратура Азербайджана передала в суд материалы дела в отношении бывшего главы правительства Нагорно-Карабахской республики.

Ранее семья уговорила бывшего госминистра Карабаха Варданяна прекратить голодовку.

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