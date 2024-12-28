Дело экс-главы правительства Нагорного-Карабаха Варданяна передано в суд

Генеральная прокуратура Азербайджана передала в суд материалы дела в отношении бывшего главы правительства Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Обвинительное заключение было утверждено генеральным прокурором Азербайджанской Республики и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года бизнесмен Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Карабах. После начала Азербайджаном военной операции он сдался Баку. Суд арестовал его на четыре месяца, в январе арест был продлен. Экс-госминистр обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы.

В декабре 2024 сообщалось, что Варданяну грозит в Азербайджане пожизненное заключение.

Ранее адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Варданяна.