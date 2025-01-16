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Зеленский пообещал «передать привет» России после полета дрона возле Рады

Зеленский пообещал нанести ответные удары по России после полета БПЛА в Киеве
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении нанести ответные удары по России после недавней атаки Киева с использованием беспилотников. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Мы тоже передадим привет», — отметил Зеленский, комментируя реакцию на атаку во время своей встречи с премьер-министром Великобритании Кирусом Стармером.

Днем 16 января депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги заметили беспилотник. Она добавила, что в районе Рады раздавались взрывы.

1 января депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что беспилотники ВС РФ, атаковавшие объекты в Киеве, почти попали в офис Зеленского. По словам Безуглой, в Киеве до сих пор не создали эшелонированную систему противовоздушной обороны. В то же время специалистов, которые занимаются ПВО, отправляют в пехоту, напомнила депутат.

Ранее Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО.

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