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Стало известно о планах Трампа возобновить попытки оказать давление на Иран

Bloomberg: Трамп намерен вернуть стратегию максимального давления на Иран
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Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января 2025 года, рассматривает возможность возвращения к «стратегии максимального давления» на Иран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, уже в феврале текущего года Вашингтон может принять масштабный пакет санкций в отношении Тегерана. Ожидается, что они коснутся основных игроков на иранском нефтяном рынке.

Как отметили источники, между ключевыми советниками будущего американского лидера существует консенсус по поводу необходимости возвращения к «стратегии максимального давления» на Исламскую Республику. В первую очередь она будет заключаться в жесткой экономической политике США в отношении Ирана.

Также в материале отмечается, что сейчас команда Трампа изучает возможность введения рестрикций против Венесуэлы. Но пока детали возможной стратегии Вашингтона по давлению на Каракас не раскрываются.

12 января будущий специальный посланник США по Украине Кит Келлог прибыл в столицу Франции, чтобы принять участие в мероприятии иранской оппозиции. Тогда же он призвал международное сообщество начать оказывать на Исламскую Республику «максимальное давление», чтобы «изменить ее к лучшему» и превратить в более демократичную страну.

Ранее в Иране заявили о готовности к переговорам с западными государствами по ядерной программе.

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