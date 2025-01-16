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Эксперт предрек политический кризис в Израиле после сделки с ХАМАС

Политолог Ципис: сделка Израиля с ХАМАС может привести к политическому кризису
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Oded Balilty/AP

Сделка между Израилем и ХАМАС — результат выверенного тайминга со стороны США, который запишут себе в актив как демократы, так и республиканцы. Однако в любой момент договоренность между сторонами может сорваться. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

«Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», — отметил Ципис.

Он добавил, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. Если она будет расколота, Израиль войдет в новый виток политического кризиса, а также возрастет вероятность внеочередных выборов, считает политолог.

15 января Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России выразили надежду на стабилизацию ситуации в Газе.

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