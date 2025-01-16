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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о закулисных переговорах Москвы и Киева

Депутат Госдумы Чепа назвал Зеленского нелегитимным переговорщиком
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным переговорщиком в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я не знаю, что можно называть закулисными переговорами, насколько мне известно, идут постоянные переговоры об обмене военнопленными. Являются ли эти переговоры закулисными, я не знаю», — заявил он.

По словам политика, переговоры между Москвой и Киевом также ведутся по поводу объектов атомной энергетики с присутствием МАГАТЭ. Чепа подчеркнул, что не считает Зеленского «легитимным переговорщиком», с которым в будущем стоит подписывать долгосрочные соглашения.

До этого украинский лидер заявил, что не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, поскольку это не в интересах Киева. Также в интервью Зеленский предупредил, что Украина отреагирует очень остро, если какая-то страна за спиной у Киева начнет вести переговоры с Россией.

Ранее в Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам.

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