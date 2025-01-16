Каллас рассказала, к кому обращался Трамп, говоря о Гренландии

Каллас: слова Трампа о Гренландии были обращены к Китаю

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что слова избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии были знаком для Китая. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что сигналы, которые были высланы, должны были показать Китаю, что США тоже являются мощной державой», — сказала она.

Она отметила, что, по ее мнению, Соединенные Штаты продолжают придерживаться принципов территориальной целостности государств.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает настаивать на претензиях к Гренландии и угрожает Дании торговой войной. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с будущим американским лидером, состоявшегося 15 января.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили реакцию Дании на заявления Трампа по Гренландии.