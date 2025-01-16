В МИД РФ оценили реакцию Дании на заявления Трампа по Гренландии

У России вызывает удивление сдержанная реакция правительства Дании на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Примечательно, что это действительно вызывает удивление, что официальный Копенгаген весьма сдержанно реагирует на соответствующие заявления, которые они слышат от избранного американцами президента», — сказала дипломат.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

16 января руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН доктор географических наук Евгений Шварц заявил, что Трамп вряд ли намеревается присоединить остров к США из-за ресурсов. По словам эксперт, скорее всего, его планы связаны с вопросами обороны.

Ранее в США назвали причину, почему Трамп хочет забрать Гренландию.