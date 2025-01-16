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Эстония сможет применять военную силу в морской особой экономической зоне

Эстонским военным разрешат применять силу в морской особой экономической зоне
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Depositphotos

На заседании в четверг правительство Эстонии утвердило изменения в законодательстве, касающемся Сил обороны и экономической зоны. Эти поправки позволят использовать вооруженные силы для охраны критической инфраструктуры в морской исключительной экономической зоне, передает «Интерфакс».

Как заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции, основные сложности связаны не с территориальными водами Эстонии, где военно-морские силы могут оперативно действовать, а с экономическими водами. Чтобы повысить готовность к реагированию на возможные угрозы, правительство внесло в парламент соответствующую инициативу.

Министр отметил, что новые правила предоставляют военно-морскому флоту право использовать силу на всей морской территории Эстонии, включая ее экономическую зону, в случаях, когда возникнет угроза.

Эти изменения стали ответом на недавние инциденты, когда в Балтийском море были повреждены подводный электрокабель, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также четыре международных телекоммуникационных кабеля.

Накануне стало известно, что НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавним повреждением подводного кабеля Est Link 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем Североатлантический альянс усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что Эстония направит десятки миллионов евро на укрепление границы с Россией.

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