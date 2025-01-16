В МИД РФ заявили, что Украина не уступит Канаде место 51-го штата США

Захарова: Украина будет бороться с Канадой за место 51-го штата США

Украина будет бороться с Канадой за место 51-го штата США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«За место нового штата США, я думаю, развернется сейчас ожесточенная борьба между Канадой и Украиной. Я думаю, что Украина так просто свое место американского штата не отдаст», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в настоящее время нужно смотреть на ситуацию глобально, а не рассматривать отдельные заявления политиков. При этом Россия сохранит свое неизбирательное отношение к международному праву, подчеркнула представитель ведомства.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили реакцию Дании на заявления Трампа по Гренландии.