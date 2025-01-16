В МИД РФ объяснили, чего хотели добиться авторы фальшивого письма Лаврова

Авторы фальшивого письма, которое министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы направил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову после крушения пассажирского самолета в Казахстане, пытались нанести удар по союзническим отношениям между Москвой и Баку. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она обратила внимание, что текст был написан «на неплохом английском языке».

«Кто там стоит за этими историями, кому это все нужно — я думаю, тем, кто хочет нанести удар по союзническим российско-азербайджанским отношениям. [Тем], кто в том числе все эти годы <...> по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит препоны на пути совершенствования авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, «в мутных водах» существует большое количество людей с подобными целями.

13 января МИД РФ опубликовал официальное заявление, в котором назвал «вбросом» сообщения о том, что Лавров направил Байрамову письмо о невозможности гарантировать зарубежным партнерам безопасное использование российского воздушного пространства. В связи с этим ведомство призвало журналистов «критически относиться к любым непроверенным публикациям и материалам».

Ранее президент РФ Владимир Путин извинился перед азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета, следовавшего из Баку в Грозный.