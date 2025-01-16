Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ объяснили, чего хотели добиться авторы фальшивого письма Лаврова

МИД: авторы фейкового письма Лаврова хотели навредить отношениям Москвы и Баку
close
Sergei Bobylyov/Reuters

Авторы фальшивого письма, которое министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы направил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову после крушения пассажирского самолета в Казахстане, пытались нанести удар по союзническим отношениям между Москвой и Баку. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она обратила внимание, что текст был написан «на неплохом английском языке».

«Кто там стоит за этими историями, кому это все нужно — я думаю, тем, кто хочет нанести удар по союзническим российско-азербайджанским отношениям. [Тем], кто в том числе все эти годы <...> по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит препоны на пути совершенствования авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, «в мутных водах» существует большое количество людей с подобными целями.

13 января МИД РФ опубликовал официальное заявление, в котором назвал «вбросом» сообщения о том, что Лавров направил Байрамову письмо о невозможности гарантировать зарубежным партнерам безопасное использование российского воздушного пространства. В связи с этим ведомство призвало журналистов «критически относиться к любым непроверенным публикациям и материалам».

Ранее президент РФ Владимир Путин извинился перед азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета, следовавшего из Баку в Грозный.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами