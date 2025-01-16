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В США заявили, что Байден сидел на подушке во время прощальной речи

NYP: Байдену потребовалась подушка на стул во время прощального обращения
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президенту США Джо Байдену потребовалась подушка на стул во время его прощального обращения к нации. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP).

«Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. <...> У старейшего действующего президента США часто возникали проблемы с равновесием, выносливостью и остротой ума», — говорится в материале.

Издание отметило, что с правой стороны от Байдена также был расположен небольшой столик. На нем стояли коробка с салфетками и стакан воды. Столик и предметы на нем во время обращения не были видны, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел действующий глава Белого дома.

16 января уходящий с поста президента США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, рассказал, с какими угрозами сейчас сталкивается Америка, и призвал изменить конституцию страны. Байден ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский перечислил причины разочарования в Байдене.

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