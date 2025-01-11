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В Евросоюзе хотят принять новый пакет санкций против России 24 февраля

RMF 24: Евросоюз начнет обсуждение новых санкций против России 14 января
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) 14 января начнет консультации со странами Евросоюза по поводу очередного пакета санкций против России. Об этом польской радиостанции RMF 24 сообщили несколько дипломатов политического объединения.

По данным радиостанции, председательствующая в ЕС Польша хочет, чтобы пакет рестрикций был принят к 24 февраля 2025 года. В то же время отмечается, что подготовка новых ограничений может столкнуться с рядом трудностей, поскольку дипломаты ЕС считают, что был достигнут определенный «потолок» в принятии решений.

Кроме того, ожидается сопротивление со стороны таких стран, как Венгрия и Словакия.

Как следует из текста, ЕК рассматривает ограничения, которые будут иметь такой же эффект, как и санкции, но не потребуют единодушия при принятии решения. Например, повышение тарифов на определенные товары из России и Белоруссии. При этом Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран уже представила свои предложения по 16-му пакету санкций, отмечает RMF 24.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Ранее стало известно, что отмена санкций США против России может стать частью сделки по Украине.

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