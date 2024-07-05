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Экс-премьер Британии Трасс потеряла место в парламенте

Экс-премьер Британии Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов

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Kirsty Wigglesworth/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая занимала этот пост меньше всех в истории, вызвала обвал на рынке облигаций и падение курса фунта стерлингов после потери места в парламенте по итогам выборов. Об этом сообщает Reuters.

Трасс набрала 11 217 голосов в своем избирательном округе в Юго-Западном Норфолке на востоке Англии, уступив кандидату от лейбористов Терри Джерми, набравшему 11 847 голосов.

Как отмечает агентство, она стала для многих избирателей синонимом хаоса и неудач консервативного правительства, но по-прежнему остается влиятельным голосом среди правых законодателей в партии.

Лейбористская партия одержала победу на выборах в Палату общин. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство.

Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Лидер лейбористов Кир Стармер после победы партии пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.

Ранее премьер-министр Британии Сунак поздравил Стармера с победой.

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