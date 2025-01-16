Новые рекомендации EASA по полетам в небе над РФ сочли «верхом цинизма»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «верхом цинизма» решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) ужесточить рекомендации по полетам в российском воздушном пространстве. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе брифинга с журналистами.

Как она отметила, именно Европейский союз (ЕС) ввел запрет на поставки в РФ запчастей и комплектующих для самолетов. Таким образом региональное содружество пыталось значительно сократить российский воздушный флот.

«Зачем нужны эти якобы рекомендации? Для того чтобы неправомерными, недобросовестными методами восстановить, как они считают, конкурентоспособность собственных авиакомпаний, которые в результате проводимой ЕС санкционной политики вынуждены огибать РФ», — добавила Захарова.

9 января EASA ужесточило рекомендации по полетам лайнеров, принадлежащих европейским авиакомпаниям, в воздушном пространстве РФ. Также пересмотру подверглись правила по использования российского воздушного пространства для перевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности.

В частности, агентство потребовало не использовать воздушное пространство РФ «к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета. Новые рекомендации будут действовать до 31 июля текущего года, однако не исключена возможность их пересмотра до истечения этого срока.

Ранее в Росавиации высказались о решении EASA ужесточить рекомендации по полетам в небе над РФ.