Росавиация усмотрела санкционное давление в новых рекомендациях ЕС по полетам

Новые рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) по использованию воздушного пространства России являются продолжением политики санкционного давления стран Запада на отрасль гражданской авиации РФ. Об этом ТАСС заявили в Росавиации.

9 января Европейское агентство по безопасности полетов объявило, что ужесточило рекомендации по использованию российского воздушного пространства для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран. Это решение было принято после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. Так, агентство рекомендовало «воздержаться от полетов в затронутом российском воздушном пространстве к западу от долготы 60° восточной долготы на всех эшелонах полета».

В Росавиации назвали этот шаг EASA попыткой сократить количество рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты ЕС с использованием Транссибирской системы маршрутов.

В российском ведомстве также отметили, что такими рекомендациями Европейское агентство по безопасности полетов пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, «которое было утеряно».

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС ведут переговоры о возобновлении полетов.