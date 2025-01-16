Запад, выдвигая обвинения против России в повреждении инфраструктуры на Балтике, пытается любыми способами ограничить экспорт российской нефти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, истинная цель этих действий — создать предпосылки для введения произвольных ограничений на международные морские перевозки в Балтийском море и ввести его в статус «внутреннего моря» НАТО. Захарова подчеркнула, что Запад, притворяясь заботящимся об интересах конечных потребителей, на самом деле подрывает мировую энергетическую безопасность.

Она также упомянула тактику двойных стандартов Запада относительно атак Киева на компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Захарова назвала позицию Запада лицемерием и призвала к осуждению действий Киева, угрожающих инфраструктуре, обеспечивающей поставки российского газа в ЕС.

Сегодня, 16 января, посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что меры, предложенные по итогам саммита стран НАТО, представляют собой попытку превратить Балтийское море во внутреннее море альянса.

Ранее в Совфеде оценили фразой «пойдут ко дну» планы НАТО взять под контроль Балтийское море.