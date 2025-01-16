Россия заявила, что НАТО пытается превратить Балтийское море во внутреннее море альянса

Посол в Дании Барбин: НАТО пытается превратить Балтийское море в свое внутреннее

Меры, предложенные по итогам саммита стран Организации Североатлантического договора (НАТО), представляют собой попытку превратить Балтийское море во внутреннее море альянса. Об этом в заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR. Текст размещен в Telegram-канале посольства.

«Меры, озвученные в заявлении саммита стран Балтийского моря — членов НАТО, не направлены на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры. Это явная попытка сделать Балтийское море внутренним морем НАТО и ограничить свободу судоходства», — заявил Барбин.

Посол также отметил, что утверждения о заботе этих стран о безопасности подводной инфраструктуры являются лицемерными в свете их отношения к разрушению газопроводов «Северный поток». Он сообщил, что национальные расследования были прекращены, а международное расследование под эгидой ООН заблокировано.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Германии указали на планы НАТО взять под контроль Балтийское море.