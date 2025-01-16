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В РФ предложили создать кнопку вызова экстренных служб на портале «Госуслуги»

РИА Новости: Минцифры поддержало кнопку вызова экстренных служб на «Госуслугах»
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РИА Новости

Минцифры поддержало создание кнопки вызова экстренных служб на портале «Госуслуг», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

С идеей кнопки вызова экстренных служб выступил депутат Дмитрий Гусев. По его словам, «кнопку помощи» нужно разместить на стартовой странице портала и в мобильном приложении.

В Минцифры уточнили, что реализации подобной идеи требует технических доработок со стороны МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и Минздрава.

Гусев уточнил, что в условиях СВО продолжаются провокационные и террористические действия на территории России со стороны Украины, и многим людям может потребоваться оперативная помощь.

До этого депутат Госдумы Ярослав Самылин заявил, что для россиян необходимо упростить процедуру оспаривания штрафов через «Госуслуги», наделив таким правилом всех, а не только владельцев электронной подписи. Речь идет об административных штрафах, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Ранее россиянам назвали главные правила защиты аккаунта на «Госуслугах» от мошенников.

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