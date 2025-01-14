Россиянам назвали главные правила защиты аккаунта на «Госуслугах» от мошенников

Депутат Немкин: «Госуслуги» никогда не запрашивают коды и пароли у пользователей

Портал «Госуслуг» никогда не запрашивает у россиян коды подтверждения и пароли по СМС или звонку – это одно из главных правил по защите своего аккаунта от мошенников. Насторожить должны и внезапные звонки от лица учебных заведений, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Звонки от администрации школ – это пример использования мошенниками социальной инженерии. Чаще всего они стараются придумать для звонка тревожный повод, чтобы сыграть на волнении родителей и получить данные для перехвата профиля на «Госуслугах».

«Основная цель аферистов — доступ к финансовой информации, социальным выплатам или другим услугам, доступным через портал», — пояснил депутат.

Он призвал российских родителей помнить, что все вопросы о ситуации в школе должны решаться через официальные каналы связи – личные сообщения, почту. Неожиданные звонки сюда не относятся, подчеркнул Немкин. Он призвал россиян никогда не сообщать по телефону конфиденциальные данные, проверять информацию по официальным каналам и применять на всех платформах двухфакторную идентификацию.

Напомним, в МВД раскрыли две схемы мошенников, через которые они получают доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» для кражи денег. Первая связана с телефонными звонками от лица операторов связи, а другая — с перевыпуском абонентского номера, привязанного к учетной записи ЕСИА. Преступники звонят пользователю от имени оператора связи и просят сообщить код из SMS под предлогом продления договора.

Ранее мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы выманить деньги.