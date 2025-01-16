В Госдуме предложили упростить оспаривание штрафов через «Госуслуги»

Для россиян необходимо упростить процедуру оспаривания штрафов через «Госуслуги», наделив таким правилом всех, а не только владельцев электронной подписи. С таким предложением депутат Госдумы Ярослав Самылин обратился к правительству, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

Речь идет об административных штрафах, зафиксированных камерами видеонаблюдения. При наличии электронной подписи россияне могут оспорить их через портал, однако у многих пользователей ее нет, отметил парламентарий. Он призвал распространить такую возможность на всех жителей, подчеркнув, что это позволит сократить материальные издержки и время, затраченные на обжалование штрафа в суде.

Аргументом в пользу повышения доступности такой услуги он назвал возможность субъектов бизнеса право обжаловать предписания надзорных органов через специальный раздел на портале.

Напомним, с 2022 года россияне могут оспорить на «Госуслугах» автомобильные штрафы — для этого Минцифры внедрило дополнительную функцию в приложении «Госуслуги Авто».

Ранее россиянам назвали главные правила защиты аккаунта на «Госуслугах» от мошенников.