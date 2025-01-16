Захарова об угрозах Рютте русским языком в ЕС: не знаю, что омерзительнее

Заявления западных деятелей о некоей российской угрозе набирают оголтелые обороты, некоторым чиновникам мерещатся призраки времен Холодной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Отвечая на слова генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в Евросоюзе в случае отказа повышать траты на оборону, Захарова отметила, что Европа и так находится под внешним контролем.

«Я не знаю, что в этом заявлении Рютте омерзительнее — вранье о некой экспансии России или национализм... Рютте бы рассказать, что европейцы и так уже находятся под внешним управлением», — отметила дипломат.

Захарова в качестве подтверждения своих слов привела военные базы и американское ядерное оружие, которое размещено на территории стран европейского континента. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что европейцы не имеют никакого доступа и никак не контролируют эти базы и оружие. Россия же хочет только «устранения угроз безопасности», заключила дипломат.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил в Европейском парламенте, призвав государства — члены регионального содружества начать выделять больше денег на оборону. По словам генсека НАТО, в противном случае жителям Евросоюза придется учить русский язык.

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