Лукашенко заявил, что не отдаст подаренный ему мотоцикл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок мотоцикл марки «Минск», произведенный «Мотовелозаводом», который располагается на территории Минского городского технопарка. Об этом сообщает БелТА.

Подарок был передан от имени коллектива завода, который выразил благодарность за поддержку в сохранении предприятия. Уточняется, что мотоцикл «Минск Д4 125» стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке.

Лукашенко отметил, что все полученные подарки он передает государству, однако мотоцикл оставит себе, передает Telegram-канал «Пул Первого».

В интервью БелТА Лукашенко также заявил, что у него нет времени для участия в предвыборных дебатах и он не отслеживает текущую избирательную кампанию.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет с петлей на шее защищать Польшу от мигрантов.