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Лукашенко заявил, что не будет с петлей на шее защищать Польшу от мигрантов

Лукашенко предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска на границе с Белоруссией
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Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТа.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что белорусские предприятия не возят в Польшу свою продукцию из-за введенных санкций против республики. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона потому и не принимает мер против миграции и людей, которые отправляются в Польшу, изъявляя желание жить там.

«Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — заключил белорусский лидер.

В декабре сообщалось, что Еврокомиссия близка к принятию решения, которое позволит пограничникам Польши и стран Прибалтики открывать огонь по нелегальным мигрантам, которые пересекают границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

До этого официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский назвал проявлением ксенофобии отношение польских силовиков к беженцам на границе с республикой.

Ранее Лукашенко дал совет желающим «перевернуть страну».

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