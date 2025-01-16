В МИД РФ рассказали, почему США продолжают помогать Украине

Захарова: Сбои помощи Украине США не волнуют, их интересует собственная выгода

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают помогать Украине ради собственной выгоды. Ее слова передает «Лента.ру».

По словам Захаровой, американские власти не волнуют сбои в поставках помощи Украине.

В качестве примера она привела слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что помощь Киеву помогла Вашингтону инвестировать большие средства в военно-промышленный комплекс (ВПК).

До этого кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут ушел от вопроса о передаче оставшихся средств, предусмотренных конгрессом для финансирования Украины. Его слова передал телеканал CNN.

Отмечается, что в американском бюджете остается еще $3 млрд для помощи Украине, распоряжаться которыми будет уже новая администрация Трампа.

Ранее в Пентагоне раскрыли подробности новой помощи США Киеву.