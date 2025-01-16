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В МИД РФ рассказали, почему США продолжают помогать Украине

Захарова: Сбои помощи Украине США не волнуют, их интересует собственная выгода
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают помогать Украине ради собственной выгоды. Ее слова передает «Лента.ру».

По словам Захаровой, американские власти не волнуют сбои в поставках помощи Украине.

В качестве примера она привела слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что помощь Киеву помогла Вашингтону инвестировать большие средства в военно-промышленный комплекс (ВПК).

До этого кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут ушел от вопроса о передаче оставшихся средств, предусмотренных конгрессом для финансирования Украины. Его слова передал телеканал CNN.

Отмечается, что в американском бюджете остается еще $3 млрд для помощи Украине, распоряжаться которыми будет уже новая администрация Трампа.

Ранее в Пентагоне раскрыли подробности новой помощи США Киеву.

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