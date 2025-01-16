В США отказались отвечать на вопрос о помощи Украине

CNN: кандидат Трампа Воут ушел от вопроса о выделении Украине помощи

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут ушел от вопроса о передаче оставшихся средств, предусмотренных конгрессом для финансирования Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.

Воут заявил, что не собирается опережать Трампа в вопросах внешней политики.

В американском бюджете остается еще $3 млрд для помощи Украине, распоряжаться которыми будет уже новая администрация Трампа.

CNN отмечает, что комментарий Воута указывает на разногласия между конгрессом и администрацией нового президента.

В статье говорится, что ответ Воута предполагал, что офис Трампа воспользуется практикой, известной как «импаундмент», которая позволяет главе государства отказаться от расходования финансовых средств, уже выделенных конгрессом.

При этом ставленник Трампа пообещал разобраться с вопросом применения этой процедуры и оставшихся денег на помощь Киеву после инаугурации республиканца, запланированной га 20 января.

Воут подчеркнул, что подход к этому вопросу и стратегия будут разработаны, когда новая администрация будет у власти.

Ранее в Пентагоне раскрыли подробности новой помощи США Киеву.