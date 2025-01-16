Экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен призвал немедленно отменить антироссийские санкции. Об этом политик заявил на федеральном съезде партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), видео доступно на YouTube-канале партии.

«Если вы хотите иметь промышленность в Европе, вам нужны отношения с сырьевыми ресурсами в России. И именно поэтому нам нужно немедленно отменить санкции», — заявил экс-министр финансов ФРГ.

Лафонтен в ходе съезда поинтересовался, неужели ФРГ не в состоянии представлять собственные интересы в мировой политике. Также в своей речи экс-министр финансов Германии указал, что санкции противоречат международному праву.

Среди прочего политик подчеркнул, что Берлину необходимо предпринять все возможные варианты действий, чтобы восстановить газопровод «Северный поток». По мнению Лафонтена, это соответствует не только интересам Германии, но и интересам всей Европы.

До этого премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал необходимым восстановление «Северного потока». Политик отметил, что Германия перешла «в новую зависимость», в том числе из-за атаки на «Северный поток — 1», с серьезными последствиями для цен на энергоносители.

Ранее стало известно о сопротивлении внутри ЕС новым санкциям против России.