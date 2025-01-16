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Россия провела переговоры с ХАМАС

МИД РФ: Богданов провел телефонный разговор с представителями ХАМАС
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, нашу принципиальную позицию в пользу справедливого решения палестинского вопроса», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что представители палестинского движения в ходе беседы поделились своими ожиданиями относительно достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире соглашения с Израилем.

С российской стороны была подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина Труфанова. Кроме того, отметили в МИД РФ, была акцентирована важность работы по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

15 января Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Конфликтующие стороны договорились о перемирии, которое продлится 42 дня. Кроме того, в документе содержалась информация об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Армия обороны Израиля начала подготовку к приему освобожденных из плена граждан. Что известно о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране предупредили о возможном срыве сделки Израиля с ХАМАС.

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