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В Белоруссии заявили о планах «экстремистов» захватить приграничные территории

Совбез Белоруссии заявил о планах экстремистов захватить приграничные территории
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Алексей Майшев/РИА Новости

Находящиеся за рубежом белорусские экстремисты готовят планы по захвату приграничных районов страны с последующим вводом якобы миротворческого контингента западных государств. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

По имеющимся у него данным, «экстремистские формирования», находящиеся за пределами республики, рассматривают возможность вооруженной операции по захвату «одного или нескольких приграничных районов» с вводом туда так называемого «миротворческого контингента» стран Запада.

Вольфович указал, что в рамках «антибелорусской кампании» продолжается поддержка радикальной оппозиции ради свержения действующей власти. По его словам, подготовка «боевиков» ведется в Польше и на территории Украины с привлечением западных специалистов.

До этого Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН сообщал, что Запад будет поддерживать белорусскую оппозицию в целях расшатывания ситуации внутри страны, в ЕС продолжат попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов.

Ранее политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги.

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