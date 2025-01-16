В Госдуме объяснили, за что лидер ХАМАС поблагодарил Россию

После сделки Израиля с ХАМАС в Госдуме заявили, что Россия всегда помогала палестинцам

Россия всегда помогала палестинцам, поэтому они с благодарностью относятся к ее позиции. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на вопрос «Газеты.Ru», за что лидер ХАМАС поблагодарил Россию после сделки с Израилем. Принимала ли Москва непосредственное участие в переговорах, депутат не сказал.

«Россия всегда оказывала помощь палестинскому народу на любой площадке. Палестинцы благодарят простой народ. Стоит приехать в Палестину, чтобы в этом убедиться. Когда палестинцы узнают, что ты из России, каждый старается с тобой переговорить, поблагодарить. Когда мы встречаемся с палестинцами на международных площадках, они всегда первыми подходят здороваться, и всегда с благодарностью относятся к позиции России. Мы считали и считаем, что палестинцы заслуживают своего государства, народ Палестины должен иметь те же права, какие имеют другие народности. Сказать, Россия принимала или не принимала непосредственное участие в переговорах, я вам не могу. Но Россия принимала и принимает участие в решении этой проблемы. Арабский мир это прекрасно чувствует и понимает. И за это они нам будут благодарны. Мы и в дальнейшем будем отстаивать, защищать их интересы», — сказал Чепа.

Депутат уверен, что граждане России, которых радикалы ХАМАС до сих пор удерживают в секторе Газа, скоро будут освобождены.

«Работа ведется постоянно. Я думаю, что в ближайшее время вопрос с нашими заложниками будет решен», — заключил депутат.

Спустя 15 месяцев военного конфликта Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня, а также об освобождении заложников и заключенных. Перемирие подтвердили представители Израиля, ХАМАС, США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января, и в этот же день планируется освобождение первых заложников.

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя выразил благодарность России, Китаю, Турции и другим странам за поддержку палестинского народа в конфликте с Израилем.

Ранее Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией.