Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией

Байден: план сделки по Газе был разработан и согласован его командой

Уходящий президент США Джо Байден заявил в ходе своего прощального обращения, что его команда разработала и согласовала план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, которую заключили Израиль и палестинское движение ХАМАС. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам действующего американского лидера, данный план будет в значительной степени реализован новой администрацией Соединенных Штатов.

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Ранее президент Израиля назвал сделку по Газе правильным и необходимым шагом.