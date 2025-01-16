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Украинские чиновники признались в разочаровании британским премьером

Bloomberg: украинские чиновники выражают разочарование в премьере Стармере
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Frank Augstein/AP

Украинские чиновники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выражают разочарование в премьер-министре Великобритании Кире Стармере на фоне его визита на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

«Чиновники выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев», — говорится в публикации.

Агентство пишет о недовольстве в офисе Зеленского тем, что британский политик приехал в Киев лишь через шесть месяцев после вступления в должность.

По информации Bloomberg, приближенные к Зеленскому рассказали об ожиданиях более активного подхода британского премьера к военной поддержке. Считается, что Стармер вместо этого выбрал осторожный подход уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что представитель Счетной палаты Украины Ольга Песчанская за бюджетный счет съездила в туристическую поездку в Париж.

Ранее украинский чиновник попал под обстрел во время записи видео.

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