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Украинский чиновник попал под обстрел во время записи видео

Начальник ГВА Херсона Мрочко попал под обстрел во время записи видео
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Начальник городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко попал под обстрел во время записи видео. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео произошедшего. На кадрах Мрочко произносит речь на фоне строящегося дома. В один момент на фоне разносится звук взрыва. Начальник ГВА делает паузу, после чего продолжает речь. Через пару мгновений происходит еще один взрыв, из-за которого чиновник и окружающие его люди решили приостановить свою работу, а съемка прерывается.

Утром 31 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Подробностей происшествия не приводилось.

28 декабря издание «Страна.ua» сообщило о повреждении двух тепловых электростанций (ТЭС), одной гидроэлектростанции (ГЭС) и ряда ключевых электрических подстанций на территории Украины. По информации журналистов, инфраструктурные объекты получили урон в результате взрывов 25 декабря.

Ранее при обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области.

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