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В Минске рассказали о вербовке Украиной белорусов

Совбез Белоруссии: Киев активно вербует белорусов через соцсети для сбора данных
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Reuters

Специальные службы Украины активно вербуют через интернет белорусских граждан для сбора данных. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, белорусов вербуют с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей Киев информации, а также совершению активных противоправных действий.

Сначала таким людям предлагается сфотографировать или заснять на видео места, где находятся подразделения вооруженных сил в приграничных с Украиной районах. Потом их просят прислать полученные материалы, рассказал Вольфович.

Летом прошлого года сообщалось, что МВД России объявило в розыск белорусского бизнесмена, создателя военного отряда «Погоня» Вадима Прокопьева. Отряд состоит из граждан Белоруссии, воюющих на стороне Украины в составе интернационального легиона украинских вооруженных сил. «Погоня» признана белорусскими властями экстремистской организацией.

Ранее ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу СБУ данных о дислокации российских военных.

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