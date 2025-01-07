Стало известно, как Запад намерен расшатывать ситуацию в Белоруссии в 2025 году

Запад будет поддерживать белорусскую оппозицию в целях расшатывания ситуации внутри страны, в ЕС продолжат попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Страны Запада по-прежнему будут поддерживать белорусскую оппозицию, осевшую в странах Европы», — говорится в документе.

Отмечается, что за последние четыре года Брюссель выделил около 140 млн евро только в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI).

При этом в ЕС не видят перспектив нужных Брюсселю политических изменений в Белоруссии, в связи с чем «продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов» в целях расшатывания внутриполитической ситуации в Белоруссии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с доверенными лицами прокомментировал призывы белорусских оппозиционеров за рубежом голосовать на предстоящих 26 января выборах против всех.

По словам главы государства, беглые оппозиционеры Белоруссии уже «настропалили Запад» такими заявлениями.

Ранее в МИД Белоруссии посоветовали Польше не вмешиваться в дела Минска.