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Туск возмутился словами кандидата в президенты Польши об Украине: «Вам не стыдно?»

Туск возмутился словами кандидата в президенты Польши о членстве Украины в НАТО
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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на слова кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого о том, что он не видит Украину ни в Европейском союзе, ни в НАТО. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

После высказывания Навроцкого премьер обратился к лидеру партии «Право и справедливость», которая поддерживает его на президентских выборах, Ярославу Качиньскому.

«Ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, кто из президентов больше поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?», — написал Туск.

До этого Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни. Кандидат в президенты Польши отметил, что не доверяет заявлениям украинской стороны в этом вопросе.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.

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