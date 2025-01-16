Маск содействовал освобождению из иранской тюрьмы итальянской журналистки

Американский мультимиллиардер Илон Маск помог освободить из тюрьмы в Иране итальянскую журналистку Чечилию Салу. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

Близкие журналистки обратились к Маску с просьбой о помощи. По сведениям собеседников издания, предприниматель установил контакт с представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. После переговоров Сала была освобождена. Одновременно с ней вышел на свободу задержанный в Италии по просьбе властей США иранский инженер Мохаммад Абедин.

В статье отмечается, что все участники переговоров, а также семья журналистки не сообщают никаких подробностей освобождения.

4 января сообщалось, что неожиданная поездка премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом связана с задержанием в Иране в середине декабря итальянской журналистки Чечилии Салы, которую Тегеран хочет обменять на инженера, арестованного за несколько дней до этого в аэропорту Милана по запросу США в связи с нарушением санкций из-за передачи Ирану технологий БПЛА.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании RAI.