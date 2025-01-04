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СМИ узнали о неожиданной поездке премьера Италии в США для встречи с Трампом

Il Messaggero: премьер Италии Мелони встретится с Трампом в США до 9 января
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Angelo Carconi/Global Look Press

Итальянский премьер Джорджа Мелони отправится в США для встречи с будущим президентом Дональдом Трампом, пишет газета Il Messaggero.

По ее данным, премьер-министр встретится с американским политиком во Флориде в его резиденции Мар-а-Лаго перед приездом в Рим действующего лидера США Джо Байдена 9 января. За организацию ее визита отвечает Андреа Строппа, представитель основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в Италии. До этого предполагалось, что Мелони может посетить инаугурацию Трампа 20 января.

Газета допускает, что неожиданный визит Мелони связан с задержанием в Иране в середине декабря итальянской журналистки Чечилии Сала, которую Тегеран хочет обменять на инженера, арестованного за несколько дней до этого в аэропорту Милана по запросу США в связи с нарушением санкций из-за передачи Ирану технологий БПЛА. Слушание по его делу запланировано на 15 января.

В декабре премьер-министр рассказала, что дружит с Маском и считает, что это несет пользу стране. Она подчеркнула, что может быть одновременно подругой Маска и возглавлять правительство, которое первым в Европе приняло закон, регламентирующий деятельность частных лиц в космосе.

Ранее Байден на прощание поцеловал Мелони.

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