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Джорджеску обвинил НАТО в попытках развязать третью мировую войну через Румынию

Политик Джорджеску: НАТО пытается через Румынию развязать третью мировую войну
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в попытках развязать при помощи Бухареста третью мировую войну. Соответствующее заявление он сделал в подкасте американского блогера и журналиста Алекса Джонса, который был опубликован в социальной сети Х.

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством, в частности, Румынии», — сказал политик.

По его словам, у власти в Румынии находятся «только марионетки», с помощью которых Североатлантический альянс «как можно быстрее» хочет развязать третью мировую войну на Украине посредством Бухареста. Как считает Джорджеску, без его страны нельзя контролировать украинский конфликт.

Он также выразил мнение, что сейчас альянс расколот между «желающим мира» избранным президентом США Дональдом Трампом и «европейским крылом», которое ведет политику за продолжение конфликта.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил конституционный суд.

Повторные президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая 2025 года.

Ранее Джорджеску заявил, что США стремятся втянуть Румынию в конфликт на Украине.

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