Канада планирует ввести пошлины на товары из США

Канада составила список из американских товаров общей стоимостью в $105 млрд, на которые она введет пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу и одобрит тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Оттава не планирует идти на подобный шаг первой, а лишь будет действовать в ответ на предпринимаемые шаги администрации Трампа. Составленный Канадой список товаров предварительный и может быть дополнен впоследствии, отмечает агентство.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По словам избранного президента США, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Ранее Трюдо не поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США.