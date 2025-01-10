Трюдо не поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что публичные заявления избранного президента США о присоединении Канады являются отвлекающим маневром на фоне угроз введения пошлин, и превращения страны в отдельный штат не произойдет. Его слова приводит CNN.

«Я думаю, что президент Трамп, который является очень искусным переговорщиком, пытается отвлечь людей от разговора о 25-процентных пошлинах на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и бетон», — сказал Трюдо.

Премьер подчеркнул, что его не беспокоят угрозы Трампа о присоединении Канады к Соединенным Штатам.

«Этого не произойдет. Канадцы невероятно гордятся тем, что они канадцы. Один из самых простых способов определить себя — это сказать, что мы не американцы», — сказал он.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По словам избранного президента США, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Ранее Илон Маск назвал девочкой Джастина Трюдо в ответ на отказ присоединить Канаду к США.