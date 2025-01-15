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Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

Орбан не поедет на инаугурацию Трампа 20 января
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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поедет на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталан Хаваши.

«20 января премьер-министр Виктор Орбан выступит на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС», — заявил Хаваши.

До этого сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа ожидает привлечения донорских средств в размере около $500 миллионов к лету. В числе наиболее щедрых доноров – представители криптовалютного и технологического секторов, с пожертвованиями, достигающими $10-20 миллионов от отдельных лиц. Финансовую поддержку также оказывают представители здравоохранения, сельского хозяйства, финансового сектора и страховой отрасли.

Ранее стало известно, что Трампу вынесут приговор по делу о подлоге до инаугурации.

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