Команда Трампа ожидает получить от доноров к лету $500 млн

Команда избранного президента США Дональда Трампа ожидает привлечения донорских средств в размере около $500 миллионов к лету. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного советника.

В числе наиболее щедрых доноров – представители криптовалютного и технологического секторов, с пожертвованиями, достигающими $10-20 миллионов от отдельных лиц. Финансовую поддержку также оказывают представители здравоохранения, сельского хозяйства, финансового сектора и страховой отрасли.

Axios также сообщает, что Трамп демонстрирует донорам ясную позицию независимости, подчеркивая готовность принимать пожертвования, но отказываясь от торга или обещаний продвижения частных интересов. В частности, известны случаи, когда он упрекал доноров за отсутствие ранней поддержки и заявлял о своем намерении придерживаться исключительно собственного курса, независимо от величины пожертвований. Источники Axios характеризуют такую позицию как «возьмет ваши деньги и сделает только то, что хочет».

После победы на выборах в ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп собрал от доноров более $200 миллионов. Эта сумма стала рекордной для вновь избранных президентов.

Ранее стало известно, что Трампу вынесут приговор по делу о подлоге до инаугурации.