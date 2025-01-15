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МИД Украины исключил возобновление транзита российского газа

Глава МИД Украины Сибига исключил возобновление транзита российского газа
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РИА Новости

Украина не планирует заключать новый договор с Россией на транзит российского газа в Европу через ее территорию. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

«Транзит газа с 1 января завершен, о чем украинская сторона неоднократно на самом высоком уровне сообщала. И он не планируется к восстановлению», — сказал министр.

По словам Сибиги, Россия использует свои энергоресурсы в качестве оружия, поэтому лишение ее такой возможности, несмотря на болезненность для ряда стран, играет положительную роль.

Он отметил, что Австрия, которая зависела от российского газа не меньше, чем Словакия, сумела найти альтернативных поставщиков.

Контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок.

12 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине со стороны ЕС, если переговоры по возобновлению транзита газа ни к чему не приведут. По его словам, власти страны начнут принимать ответные меры при условии, что диалог с Киевом не даст результатов в ближайшие три–четыре недели.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности продавать Европе газ.

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