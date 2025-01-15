Зеленский прокомментировал возможность размещения иностранного контингента на Украине

Зеленский: иностранный контингент на Украине может быть только частью гарантий

Иностранный контингент может быть размещен на Украине только в качестве гарантии безопасности для страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве, передает Reuters.

При этом он подчеркнул, что одного этого будет недостаточно.

Зеленский ранее сообщал, что планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером.

Накануне Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном французскую инициативу по размещению военных контингентов на украинской территории.

По его словам, они рассмотрели шаги для ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в этот процесс.

Союзники Украины в последнее время обсуждают сценарий отправки миротворцев в страну в случае достижения перемирия между сторонами конфликта.

Ранее военный эксперт назвал последствия ввода миротворцев на Украину.