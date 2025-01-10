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Зеленский обсудит со Стармером отправку войск на Украину

Зеленский обсудит с премьером Британии Стармером отправку войск на Украину
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Henry Nicholls/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита премьер-министра Кира Стармера в Киев стороны обсудят развертывание миротворческого контингента на территории республики. Его слова приводит «Украинская правда».

Как заявил Зеленский, миротворческий контингент якобы станет «важным компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности» и поможет защититься от потенциальной агрессии.

«Бесспорно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. <…> Британцы смотрят на это положительно, но я в деталях буду говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече, которая состоится. Он будет с визитом на Украине, у него будет визит на Украину, ну и мы будем говорить. Там есть уже очень серьезные у нас решения между нашими странами», — сказал он.

24 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на то, что британские военные могут быть развернуты на западе Украины в целях обучения солдат ВСУ. Он согласился с украинским в том, что важно «доработать» проведение обучения солдат ВСУ, поскольку «Украина испытывает трудности с набором военнослужащих».

Ранее Зеленский призвал союзников по «Рамштайну» инвестировать в одну отрасль Украины.

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